Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 56,86 EUR ab.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 56,86 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 5.718 Stück.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 37,88 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,58 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 10,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,21 EUR je Continental-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,67 EUR.

Am 08.05.2024 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 9,79 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,67 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

