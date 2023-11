Continental Aktie News: Continental am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 70,48 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 70,48 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 70,48 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.241 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,30 EUR. Abschläge von 22,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 76,89 EUR.

Am 08.11.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,59 EUR je Continental-Aktie belaufen.

