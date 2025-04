Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Continental-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,88 EUR.

Mit einem Wert von 67,88 EUR bewegte sich die Continental-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 68,80 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 67,78 EUR. Bei 68,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 184.634 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 72,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 33,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,54 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,33 EUR je Continental-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 04.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,33 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,95 EUR je Continental-Aktie.

