Continental Aktie News: Continental verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Mit einem Kurs von 56,98 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Continental-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 56,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 57,42 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,98 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.013 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. 37,59 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,58 EUR fiel das Papier am 02.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,48 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,21 EUR. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 74,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.05.2024 vor. Das EPS lag bei -0,27 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,91 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,03 Prozent auf 9,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Continental.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

