Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag kaum verändert

Continental im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Mit einem Kurs von 75,86 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Continental-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 75,86 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 75,86 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 75,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,36 EUR. Bisher wurden heute 6.982 Continental-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 78,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 32,74 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,49 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,13 EUR für die Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 23.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,91 Mrd. EUR – eine Minderung von 49,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,79 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,26 EUR je Continental-Aktie belaufen.

