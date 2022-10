Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 52,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 52,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.361 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,96 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,55 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 44,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 17,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 75,31 EUR an.

Am 09.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 2,43 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,68 Prozent auf 9.444,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.907,90 EUR gelegen.

Continental wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Continental dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

