So bewegt sich CoreWeave

CoreWeave Aktie News: Hausse bei CoreWeave am Montagabend

15.09.25 20:24 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CoreWeave. Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere zuletzt 7,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel Aktien CoreWeave 103,00 EUR 7,60 EUR 7,97% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com