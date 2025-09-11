CoreWeave Aktie News: Hausse bei CoreWeave am Montagabend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CoreWeave. Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere zuletzt 7,1 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,1 Prozent auf 119,94 USD. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 121,82 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.895.139 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,622 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
