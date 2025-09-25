CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,9 Prozent auf 124,26 USD ab.
Die CoreWeave-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,9 Prozent auf 124,26 USD nach. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 119,75 USD nach. Bei 127,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.382.654 CoreWeave-Aktien.
CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.
CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,669 USD ausweisen wird.
