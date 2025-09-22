DAX23.557 -0,5%ESt505.450 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.027 -0,2%Nas22.392 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,59 -0,7%Gold3.732 -0,1%
Aktienentwicklung

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

25.09.25 16:11 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Zuletzt konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 134,08 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 134,08 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 138,14 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 130,23 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.318.522 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

