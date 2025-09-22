DAX23.678 +0,3%ESt505.473 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.330 +0,1%Nas22.567 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,61 +1,2%Gold3.755 -0,3%
So entwickelt sich CoreWeave

CoreWeave Aktie News: CoreWeave verliert am Nachmittag

24.09.25 16:09 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave verliert am Nachmittag

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 126,23 USD ab.

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 126,23 USD. Bei 124,09 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,88 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.647.057 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,669 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

