CoreWeave Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von CoreWeave

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CoreWeave. Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 130,00 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 130,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 124,09 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 132,88 USD. Bisher wurden heute 4.613.646 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Am 12.08.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 12.11.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,669 USD je Aktie ausweisen dürften.

