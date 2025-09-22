CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend tiefer

CoreWeave im Fokus

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 127,48 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 127,48 USD. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,80 USD aus. Mit einem Wert von 130,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 8.880.592 Stück.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass CoreWeave ein EPS in Höhe von 2,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen

CoreWeave-Aktie im freien Fall: Insider-Verkäufe verunsichern Anleger und gefährden Übernahme