CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Abend auf rotem Terrain

CoreWeave im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CoreWeave. Zuletzt fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 118,28 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,8 Prozent auf 118,28 USD. In der Spitze büßte die CoreWeave-Aktie bis auf 115,21 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 121,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.195.639 CoreWeave-Aktien.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 12.08.2025.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,626 USD je CoreWeave-Aktie.

