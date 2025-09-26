DAX23.730 ±-0,0%ESt505.510 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.226 -0,1%Nas22.664 +0,8%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,12 -2,3%Gold3.829 +1,8%
Kursentwicklung

CoreWeave Aktie News: CoreWeave schiebt sich am Nachmittag vor

29.09.25 16:11 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von CoreWeave zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 123,94 USD.

Das Papier von CoreWeave legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 123,94 USD. Bei 124,54 USD erreichte die CoreWeave-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 120,55 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 1.215.243 Aktien.

Am 12.08.2025 lud CoreWeave zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,669 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

