Warten auf Stimulus-Paket: Dow Jones beginnt schwach

Der Dow Jones verliert zu Beginn des Dienstaghandels 0,21 Prozent auf 26.529,45 Zähler.

Die Marktteilnehmer haben eine Reihe unterschiedlicher Faktoren mit zahlreichen Unwägbarkeiten im Auge zu behalten: die Hoffnung auf ein neues Stimulus-Paket, die Entwicklung der Corona-Infiziertenzahlen und die Quartalszahlen der Berichtsunternehmen.

Derweil gibt es verhalten positive Nachrichten zur Entwicklung der Pandemie. Am Montag wurde mit 55.000 Neuinfizierten in den USA der niedrigste Wert seit dem 7. Juli verzeichnet. Zudem ist die Zahl der Todesfälle in jüngster Zeit nicht in gleichem Maße gestiegen wie die Zahl der Neuinfizierten. Dennoch haben einige US-Bundesstaaten nach wie vor schwer zu kämpfen mit der Ausbreitung der Pandemie.

Im Fokus steht auch das von den Republikanern eingebrachte Hilfspaket, das zwar eine Verlängerung der Hilfen für Arbeitslose vorsieht, diese aber für den September von 600 Dollar wöchentlich auf 200 Dollar senken will. Danach soll es Staatshilfen in Höhe von 70 Prozent des letzten Gehalts geben. Die Demokraten müssen dem Paket noch zustimmen. Daneben gerät nun bereits die US-Notenbank ins Visier, deren Sitzung am Mittwoch endet.

