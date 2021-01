CureVac- und Bayer-Aktien steigen vorbörslich: CureVac und Bayer wollen wohl Impfstoff-Allianz gründen

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,44 EUR

Ziel sei es, den Impfstoff nach einer Zulassung möglichst schnell und breit auf den Markt geben zu können, berichtete das Nachrichtenportal "ThePioneer" (Donnerstag). Der Bericht wurde der Deutschen Presse-Agentur in Regierungskreisen bestätigt. Eine solche "nationale Impfallianz" könne die Impfsituation in Deutschland beschleunigen und helfen, dass bis zum Sommer alle geimpft würden, die es wollten, schreibt das "ThePioneer".

Eine entsprechende Kooperation war diesem Bericht zufolge Thema in einem Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Gesundheitsminister Jens Spahn, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Kanzleramtschef Helge Braun (alle CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwochmorgen. Demnach solle das Biotechnologieunternehmen von der Organisations- und Logistikmacht des Chemiekonzerns profitieren. Auch eine Produktion des CureVac-Impfstoffes in einem US-amerikanischen Bayer-Werk sei im Gespräch, hieß es.

Im Dezember hatte CureVac grünes Licht für den Start seiner zulassungsrelevanten klinischen Phase-III-Studie erhalten. Mit ersten Ergebnissen der Studie rechnet CureVac nach früheren Angaben eines Sprechers Ende des ersten Quartals 2021. Für die geplante Markteinführung des Impfstoffs gegen Covid-19 ist, neben einer Erweiterung der Herstellungserlaubnis, auch eine Zulassung durch die EU-Kommission erforderlich.

CureVac und Bayer steigen nach Bericht über Kooperation

Die Aktien von Bayer könnten am Donnerstag nach einem Bericht über eine Allianz im Impfstoff-Bereich in den Blick der Anleger rücken. "Gut für CureVac, aber nur minimal positiv für Bayer", kommentierte ein Händler. Bei Lang & Schwarz reagierten die Bayer-Aktien im weiter steigend erwarteten Gesamtmarkt vorbörslich zeitweise mit plus 1,5 Prozent auf 52,20 Euro. CureVac legten dort im Vergleich zum Handelsschluss auf Tradegate zeitweise um 2,8 Prozent zu.

