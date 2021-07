Johnson & Johnson-Aktie schließt in Grün: Impfstoff regt Immunantwort gegen Delta an - EMEA erlaubt Janssen Produktionshochlauf

Das gehe aus Labor-Untersuchungen mit Blut von Geimpften hervor, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) in New Brunswick im Bundesstaat New Jersey mit. Eine weitere Untersuchung habe gezeigt, dass die Immunantwort mindestens acht Monate anhalte, hieß es weiter. Beim Mittel von Johnson & Johnson ist nur eine Spritze für den vollen Impfschutz nötig.

"Wir glauben, dass unser Impfstoff einen dauerhaften Schutz gegen COVID-19 bietet und eine neutralisierende Aktivität gegen die Delta-Variante auslöst", wurde Paul Stoffels, Chef-Wissenschaftler des Unternehmens, in der Mitteilung zitiert. Die Daten basieren auf zwei bislang noch unveröffentlichten Studien mit Blutproben von acht sowie 20 Teilnehmern. Eine nachweisbare Immunantwort bei einem Geimpften ist nicht zwingend gleichbedeutend mit einem tatsächlichen Schutz vor einer Infektion.

EMEA erlaubt J&J-Tochter Janssen Produktionshochlauf

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMEA) hat das Hochfahren der Produktion in einem Werk von Janssen Biologics im niederländischen Leiden erlaubt, in dem Inhaltsstoffe für die Covid-19-Impfung der Muttergesellschaft Johnson & Johnson hergestellt werden. Die Genehmigung umfasse ein neues Gebäude, neue Anlagen und eine Änderungen zur Verbesserung der Produktionsprozesse. Damit könnte das Unternehmen seine Kapazität und Frequenz erhöhen. Der Standort werde die weitere Versorgung mit dem Impfstoff in der Europäischen Union unterstützen. Janssen Vaccine ist der bislang einzige zugelassen Impfstoff, bei dem eine Injektion ausreicht, um einen wirksamen Schutz gegen das Coronavirus aufzubauen.

Im Handel an der NYSE schloss die Johnson & Johnson-Aktie 1,83 Prozent im Plus bei 169,00 US-Dollar.

/alz/DP/mis

NEW BRUNSWICK (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com