Cosciens Biopharma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cosciens Biopharma ließ sich am 09.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cosciens Biopharma die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cosciens Biopharma ein Ergebnis je Aktie von -6,320 CAD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cosciens Biopharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2806,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,7 Millionen CAD im Vergleich zu 0,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -8,120 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cosciens Biopharma ein EPS von -18,400 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cosciens Biopharma mit einem Umsatz von insgesamt 13,13 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,07 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 116,31 Prozent gesteigert.

