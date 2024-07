Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Covestro. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 54,70 EUR zu.

Um 09:05 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 54,70 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 54,80 EUR. Bei 54,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 8.817 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,80 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,239 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,38 EUR.

Covestro veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.08.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,741 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

