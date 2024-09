Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagvormittag freundlich

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 55,16 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 55,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 55,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.966 Covestro-Aktien.

Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 56,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 19,20 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.07.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,69 Mrd. EUR.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Covestro die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 2,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

