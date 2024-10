Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 58,22 EUR bewegte sich die Covestro-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Covestro-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 58,22 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,28 EUR aus. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 58,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 535.009 Covestro-Aktien.

Bei 58,28 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 30,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,161 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 58,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,435 EUR je Covestro-Aktie.

