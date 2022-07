Covestro Aktie News: Covestro macht am Montagvormittag Boden gut

Das Papier von Covestro konnte um 04.07.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 32,71 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 32,85 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,71 EUR. Bisher wurden heute 14.414 Covestro-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 45,70 Prozent Luft nach oben. Am 30.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 59,71 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 03.05.2022. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 4.683,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 02.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2022 5,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

