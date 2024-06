Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag im Aufwind

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Covestro legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 49,01 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,96 EUR. Bisher wurden heute 1.611 Covestro-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 11,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 24,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,330 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.04.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,896 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

DAX 40-Titel Covestro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Covestro von vor 3 Jahren verloren