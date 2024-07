Covestro Aktie News: Covestro stabilisiert sich am Freitagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 54,78 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 54,78 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,92 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 54,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,88 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.848 Stück gehandelt.

Am 26.06.2024 markierte das Papier bei 55,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 22,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,239 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 54,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 30.04.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,51 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,74 Mrd. EUR eingefahren.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,741 EUR je Covestro-Aktie.

