Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Mit einem Wert von 47,20 EUR bewegte sich die Covestro-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 47,20 EUR zeigte sich die Covestro-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 47,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 47,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,36 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 21.027 Aktien.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR an. 15,89 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 37,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,330 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,13 EUR.

Am 30.04.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,51 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,896 EUR je Covestro-Aktie.

