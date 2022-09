Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Mittwochnachmittag

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 30,58 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,69 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,77 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 1.106.351 Aktien.

Bei 60,24 EUR erreichte der Titel am 01.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,24 Prozent. Am 29.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 28,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 6,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 47,55 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 02.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.703,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.956,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Covestro am 26.10.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 3,60 EUR im Jahr 2022 aus.

