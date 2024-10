Covestro Aktie News: Covestro am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 58,24 EUR.

Die Covestro-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 58,24 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 58,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 524.130 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 0,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 23,47 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,161 EUR je Covestro-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Covestro-Aktie.

Am 30.07.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR gegenüber 0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,458 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt am Freitagnachmittag