Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 51,04 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 51,04 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 50,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 123.336 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,96 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,00 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,508 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

