Covestro Aktie News: Covestro am Montagvormittag in Grün

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 33,40 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,40 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,29 EUR. Bisher wurden heute 24.108 Covestro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2021 bei 60,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 44,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.07.2022 bei 30,73 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 8,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 53,08 EUR.

Covestro ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,04 EUR. Im letzten Jahr hatte Covestro einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.703,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Covestro einen Umsatz von 3.956,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Covestro am 26.10.2022 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

