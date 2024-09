Covestro Aktie News: Covestro am Montagmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 55,72 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 55,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 55,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 86.430 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2024 auf bis zu 56,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 2,12 Prozent wieder erreichen. Am 02.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 20,01 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR aus. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.11.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,447 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag schwächer