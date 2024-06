Covestro Aktie News: Hausse bei Covestro am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 7,0 Prozent auf 51,90 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,0 Prozent auf 51,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 52,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.575.216 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,39 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 39,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,367 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.04.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von -0,14 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Covestro dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,857 EUR im Jahr 2024 aus.

