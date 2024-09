Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Mittag fester

Covestro im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 56,10 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 56,10 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,66 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 307.314 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 56,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,55 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Am 30.07.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3,69 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,447 EUR ausweisen wird.

