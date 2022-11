Covestro Aktie News: Covestro am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 3,5 Prozent auf 36,89 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 37,09 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 483.437 Covestro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 18.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 36,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 43,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 25.10.2022. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Covestro ebenfalls ein EPS von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4.618,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.302,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 02.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Covestro dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,64 EUR je Aktie.

