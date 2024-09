Covestro Aktie News: Covestro verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von Covestro hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 55,96 EUR.

Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 55,96 EUR. Bei 56,10 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 55,88 EUR. Mit einem Wert von 56,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 13.114 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 56,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.02.2024 (44,57 EUR). Abschläge von 20,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,181 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

2024 dürfte Covestro einen Verlust von -0,447 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

