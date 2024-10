Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Montagnachmittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 58,36 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Covestro-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 58,36 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,38 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 58,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,38 EUR. Bisher wurden heute 163.210 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 04.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 0,24 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,57 EUR am 02.02.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,161 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,67 EUR für die Covestro-Aktie.

Am 30.07.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,506 EUR je Covestro-Aktie.

