Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Covestro-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 36,82 EUR abwärts. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 35,66 EUR. Bei 37,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 890.982 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 18.11.2021. Gewinne von 37,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,70 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 25.10.2022 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.618,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.302,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2024 erwartet.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,62 EUR je Aktie.

