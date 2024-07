Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 54,60 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 54,60 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 54,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.432 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,94 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,57 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 22,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,218 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,75 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -0,14 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,904 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

