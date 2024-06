Covestro Aktie News: Covestro schiebt sich am Mittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 50,74 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 50,74 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 50,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96.402 Covestro-Aktien.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 43,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,367 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 53,13 EUR.

Am 30.04.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.08.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,856 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus

Börse Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell