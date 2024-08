Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 54,14 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Covestro befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 54,14 EUR ab. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,12 EUR nach. Bei 54,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.643 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 55,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 2,81 Prozent zulegen. Am 02.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,181 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,00 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 30.07.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Covestro.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,412 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels stärker

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen