Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagnachmittag fester

Die Covestro-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 36,14 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 36,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 590.740 Covestro-Aktien.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,20 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 27,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 30,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 46,36 EUR.

Am 02.08.2022 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 EUR gegenüber 2,32 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.703,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.956,00 EUR in den Büchern gestanden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen. Covestro dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 2,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro