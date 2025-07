Erste Schätzungen: XXL ASA Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel

XXL ASA Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 01.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass XXL ASA Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,034 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,250 NOK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent auf 1,91 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,78 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,358 NOK, gegenüber -57,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 7,75 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,18 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net