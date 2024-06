Covestro Aktie News: Anleger greifen bei Covestro am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 50,40 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Covestro legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 50,40 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,82 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 437.141 Stück.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,53 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2023 Kursverluste bis auf 43,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,367 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,13 EUR je Covestro-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,856 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

DAX aktuell: DAX nachmittags stärker

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain