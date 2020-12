Covestro-Aktie aktuell: Covestro mit Abschlägen

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 49,23 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 13.189 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 48,92 EUR. Mit einem Wert von 49,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 752.872 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,50 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2020 bei 23,54 EUR.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,77 EUR an. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 2,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen; dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro entstand aus der Abspaltung des Geschäftsbereichs Bayer MaterialScience von der Bayer AG.

