Covestro Aktie News: Covestro kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 58,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 11:46 Uhr bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 58,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 58,46 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 58,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 140.837 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 58,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,17 Prozent. Am 02.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 23,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,141 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,67 EUR an.

Covestro gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 3,69 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,501 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Verluste in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagnachmittag

LUS-DAX aktuell: So steht der LUS-DAX am Mittag