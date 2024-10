Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagvormittag behauptet

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Covestro-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 58,42 EUR.

Mit einem Kurs von 58,42 EUR zeigte sich die Covestro-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 58,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 58,40 EUR ein. Bei 58,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.583 Covestro-Aktien.

Am 04.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 44,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 31,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,141 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,67 EUR aus.

Am 30.07.2024 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 3,72 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,506 EUR je Covestro-Aktie.

