Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Mittag fester

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 23.05.2022 12:22:00 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 40,21 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,72 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.759 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,24 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 33,25 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 36,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,88 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Covestro ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.683,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.307,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 5,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

