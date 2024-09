Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 54,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,8 Prozent auf 54,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 54,78 EUR. Mit einem Wert von 54,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 142.662 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 56,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Am 02.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 18,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 57,33 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 30.07.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,24 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 3,69 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,492 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell