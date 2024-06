Covestro Aktie News: Covestro behauptet sich am Mittwochmittag

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Covestro-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 54,50 EUR.

Bei der Covestro-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 54,50 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 55,14 EUR zu. Bei 54,36 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 280.494 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,14 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 1,17 Prozent Luft nach oben. Am 05.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,98 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,30 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,336 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.04.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,22 Prozent zurück. Hier wurden 3,51 Mrd. EUR gegenüber 3,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,865 EUR je Aktie aus.

