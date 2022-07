Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 26.07.2022 12:22:00 Uhr um 1,0 Prozent auf 32,83 EUR nach. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,62 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,37 EUR. Bisher wurden via XETRA 167.194 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 30,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 6,83 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,17 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 03.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.307,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.683,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.08.2022 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,04 EUR je Aktie.

