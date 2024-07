Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag im Plus

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 54,90 EUR zu.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 54,90 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 54,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 149.458 Covestro-Aktien.

Bei 55,66 EUR markierte der Titel am 09.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,38 Prozent hinzugewinnen. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 23,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,223 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 30.04.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,51 Mrd. EUR, gegenüber 3,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,22 Prozent präsentiert.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Covestro.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,825 EUR in den Büchern stehen haben wird.

